المنفي يتلقى برقية تعزية من الرئيس التونسي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تعزية من رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”.

ووفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي٬ قال سعيد في برقيته: ” علمت ببالغ التأثر بنبأ الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في بلدكم الشقيق وبما خلفته للأسف الشديد من أضرار بشرية وخسائر مادية، ولا يسعني في هذا الظرف العصيب إلا أن أعرب لفخامتكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي عن صادق عبارات التعازي.

وأضاف “سعيد” قائلا: أدعو الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وسائر الشعب الليبي الشقيق جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه “.