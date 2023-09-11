شركات طيران تعلن عن رحلات مجانية واخرى تطلق جسر جوي لإغاثة المناطق المتضررة

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، الاثنين، عن تسيير رحلات مجانية إلى مطارات المنطقة الشرقية للأطقم الطبية والهلال الأحمر الليبي والجهات الإغاثية.

بدورها أعلنت شركة سماء المتوسط للطيران “ميدسكاي” عن إطلاق جسر جوي بدءا من صباح الثلاثاء لنقل المساعدات الإنسانية انطلاقا من مطاري مصراتة و معيتيقة إلى مطار الأبرق.

على ذات الصعيد، ستقوم شركتي “مليته” الإيطالية و”توتال” الفرنسية بتسيير عدد من 2 إلى 3 طائرات لنقل كافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة لمدينة درنة.

وتنطلق صباح الثلاثاء من ميناء الشعاب طرابلس إلى ميناء درنة، سفينة تحمل مؤن ومعدات طبية، وكذلك ستقوم بنقل المصابين من درنة إلى مدينة بنغازي.

كما سيجري نقل أطقم طبية متكاملة إلى مدينة درنة، وإنشاء مستشفى ميداني في مدينة درنة من قبل شركاء المؤسسة الوطنية للنفط.