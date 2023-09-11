يا بوي سامحني… أحد الناجين يروي تفاصيل مؤثرة لوفاة ابنه جراء السيول التي ضربت درنة

نشر تلفزيون المسار مقطع فيديو مصور لأحد الناجين يروي تفاصيل وفاة ابنه جراء السيول التي خلفتها العاصفة وضربت مدينة درنة يومي الأحد والاثنين.

وفيما يلي الفيديو :

وشهدت مدينة درنة، تسجيل مئات الضحايا والمفقودين فى المدينة التى تعانى من انهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وسجلت فرق الأسعاف والطوارئ غرق عشرات المواطنين فى مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، وسط صعوبة عمليات الإنقاذ جراء انهيار الجسور والطرق الأمر الذي صعب هذه المهمة، في ظل الإمكانيات المحدودة للتعامل مع الكارثة التى تعيشها مدينة درنة.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد منطقة درنة مدينة منكوبة، داعيا لتوجيه كافة الجهود إلى المدينة لإنقاذ العالقين، متوجها بكافة وزراء حكومته إلى مدينة درنة للوقوف على جهود الإنقاذ فى ظل الكارثة التى تضرب المدينة.