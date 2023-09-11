عميد سوسة: 50 عائلة مفقودة في المدينة.. والأحجار ردمت حيا كاملا

قال عميد بلدية سوسة “وائل بريك”: عثرنا على 6 جثث بينهم 3 أطفال. مضيفا أن هناك 50 عائلة مفقودة في المدينة، كما ردمت الأحجار حيا كاملا.

وأضاف “بريك” في تصريحات صحفية قائلا: حاولنا قبل ساعات توجيه نداءات متكررة في الحي المردوم لعلنا نسمع صوت أحياء فننقذهم، لكن دون جدوى.

وتابع: لم يصلنا حتى الآن أي دعم أو جهة لمساعدتنا والمشاركة في الإنقاذ.

وأشار إلى أن سبل الحياة شبه معدومة، فالمياه والكهرباء مقطوعة، ومخلفات المياه من الأحجار وغيرها متراكمة، ويعمل الناس ويتعاونون بجهود فردية لمواجهة الأزمة.

وأفاد بأن فرق الإنقاذ خرجت من بنغازي، بحسب ما قيل لنا، لكن لم يصلنا أحد بعد.