مشاهد مرعبة وصادمة.. مقاطع وصور ترصد حجم الكارثة في منطقة برسس شرق ليبيا

أفادت وسائل اعلام أن الأمطار والسيول غمرت منطقة برسس بالكامل، ما أدى إلى وفاة وفقدان عشرات العائلات قبل أن تأتي قوات من الجيش والشرطة، لنقل العائلات إلى مناطق أكثر أمنا في ضواحي مدينة بنغازي وغيرها من المدن الآمنة.

وقال مراسل قناة الغد، إن برسس منطقة زراعية، والتربة طينية، ما أعاق الحركة لإنقاذ العائلات، مؤكدا أن هناك خسائر في الممتلكات العامة والخاصة هناك.

صورة جوية ل برسس بعد انفجار السد pic.twitter.com/6tlU3Kjn08 — Abdalsalam Albadry (@Albadry69953584) September 11, 2023

ونشر عدد من مستخدمي منصة إكس، صور تظهر حجم الدمار الذي لحق ببرسس والخسائر الناجمة عن السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ صباح اليوم.

وفيما يلي مقاطع الفيديو:

شعبية #برسس قبل قليل في محاولة من المواطنين لابعاد السيل من دخول منازلهم . pic.twitter.com/B0ABaJ5Cr7 — منال الطيرة 🏆🇦🇷 (@Manalaltira52) September 10, 2023

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