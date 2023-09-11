عاجل ليبيا الان

مشاهد مرعبة وصادمة.. مقاطع وصور ترصد حجم الكارثة في منطقة برسس شرق ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت وسائل اعلام أن الأمطار والسيول غمرت منطقة برسس بالكامل، ما أدى إلى وفاة وفقدان عشرات العائلات قبل أن تأتي قوات من الجيش والشرطة، لنقل العائلات إلى مناطق أكثر أمنا في ضواحي مدينة بنغازي وغيرها من المدن الآمنة.

وقال مراسل قناة الغد، إن برسس منطقة زراعية، والتربة طينية، ما أعاق الحركة لإنقاذ العائلات، مؤكدا أن هناك خسائر في الممتلكات العامة والخاصة هناك.

ونشر عدد من مستخدمي منصة إكس، صور تظهر حجم الدمار الذي لحق ببرسس والخسائر الناجمة عن السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ صباح اليوم.

وفيما يلي مقاطع الفيديو:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك