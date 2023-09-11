حفتر يصدر تعليمات عاجلة لحكومة حماد بمتابعة أضرار الإعصار في المدن الليبية

قال قائد الجيش الليبي خليفة حفتر إن القيادة العامة تتابع عن قرب ولحظة بلحظة تطورات الأوضاع في المناطق التي تضررت من الإعصار.

وأعلن حفتر في كلمة له إن أمر بتسخير كل الإمكانيات العاجلة وتسيير القوافل الطبية وتخصيص أماكن للإيواء لمن فقدوا بيوتهم.

ودعا قائد الجيش كل المسؤولين إلى متابعة الأوضاع وربط الليل بالنهار للتخفيف من أثار الكارثة التي تعرضت لها عدة مناطق في ليبيا.

ووجه حفتر حكومة أسامة حماد بتشكيل لجنة متخصصة لإعادة التيار الكهربائي وتهيئة الطرق المدمرة وربطها بالطرق السليمة لتسهيل التنقل بين المناطق.

وطالب المصرف المركزي بضرورة توفير الاحتياجات اللازمة في المدن والقرى المنكوبة لأنها لا تحتمل التراخي بأي شكل من الأشكال.

وأشار قائد الجيش إلى أن الأضرار التي لحقت المناطق كبيرة جدا ولا يقدر المرء على وصفها.

” style=”height: 565px;”>