صالح يثمن دور القوات المسلحة والحكومة الليبية في الدعم اللامحدود للشعب الليبي

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ثمن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين، دور القوات المسلحة ودعمها اللامحدود لأبناء الشعب الليبي ، وما تقوم به الحكومة ولجان الطوارئ وكل المؤسسات عقب عقب الكارثة التي ضربت مناطق شرق البلاد جراء السيول.

وأضاف صالح في بيان له أن الشعب الليبي تضامن مع بعضه من غرب ليبيا وشرقها وجنوبها في هذه المحنة التي تمر بها البلاد.

وقدم رئيس مجلس النواب تعازيه لأبناء الشعب الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدد من المدن والمناطق الليبية.

وأكد صالح أن الرئاسة المصرية أكدت تضامنها مع الشعب الليبي وأنه سوف يتم تقديم الدعم المطلوب وفرق الإنقاذ عبر جسر جوي لنقل المساعدات اللازمة.