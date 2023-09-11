السفارة الأمريكية في ليبيا تؤكد تواصلها مع الامم المتحدة والسلطات الليبية بشأن الفيضانات لتقديم المساعدات

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أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الإثنين، أنها على تواصل مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتقديم المساعدات عقب كارثة السيول التي ضربت مناطق شرق البلاد.

وذكرت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”نحن على تواصل مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتحديد أسرع وقت يمكن خلاله توجيه المساعدة الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليها”.

وأضافت :”قلوبنا مع الذين طالتهم الفيضانات الكارثية في المدن الشرقية من ليبيا بما في ذلك درنة والبيضاء وشحات وخاصة مع أولئك الذين فقدوا أحبتهم”.

وواصلت السفارة :”نحن نتابع الوضع عن كثب وعلى اطلاع على تقارير تفيد بأن السلطات الليبية من كل الأطراف تعمل معا على استجابة طارئة”.