شاهد.. عاصفة ترابية قوية تضرب مناطق الواحات (صور)

ضربت، مساء يوم الإثنين، عاصفة ترابية هي الأقوى هذا العام مدن الواحات: «جالو، أوجلة، أجخرة»، وأدت إلى حجب الرؤية، ومنع السفر من وإلى المنطقة، إلى جانب تذبذب في الاتصالات وانقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء.

وقال إبراهيم سلطان العضو في مؤسسة “رؤية” المهتمة بشؤون المناخ، إن العاصفة تسببت في سقوط بعض أشجار النخيل وانعدام الرؤية الأفقية بشكل كبير، حيت بلغت سرعة الرياح في بعض الأحيان 45km/h.

وأضاف سلطان أن العاصفة بدأت عند الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر إلى وقت متأخر من الليل وتعتبر هي الأقوى هذا العام.

وشهدت المنطقة تساقطًا محدودًا للأمطار استمر لوقت قصير، قبل أن تعود إليها الرياح القوية المحملة بالرمال والأتربة مجددًا والتي اقتلعت الاشجار وحجبت الرؤية.

وفيما يلي الصور (منقولة من فيسبوك):