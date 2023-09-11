شاهد… كيف أصبح أحد أكثر شوارع مدينة درنة إزدحاماً؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أحد أكثر الشوارع ازدحاماً والذي كان ممتلىء بالمحلات التجارية في مدينة درنة.

ونشر المدون الليبي الشهير هادي مقطع فيديو على منصة X “تويتر سابقاً” يوضح كيف أصبح الوضع في الشارع، واصفاً بأن الشارع أصبح يبدو كمدينة أشباح.

وفيما يلي الفيديو:

هذا الشارع الذي يبدو كمدينة أشباح ، كان أحد أكثر الشوارع ازدحاما بمدينة درنة ومليء بالمحلات التجارية .. من شارع لا ينام الى شارع برائحة الموت .. #إعصار_دانيال #درنة #pray4libya pic.twitter.com/MXrpLKFCNq — i Hadi (@iHadiRM) September 11, 2023

وشهدت مدينة درنة، تسجيل مئات الضحايا والمفقودين فى المدينة التى تعانى من انهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وسجلت فرق الأسعاف والطوارئ غرق عشرات المواطنين فى مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، وسط صعوبة عمليات الإنقاذ جراء انهيار الجسور والطرق الأمر الذي صعب هذه المهمة، في ظل الإمكانيات المحدودة للتعامل مع الكارثة التى تعيشها مدينة درنة.