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شاهد… كيف أصبح أحد أكثر شوارع مدينة درنة إزدحاماً؟

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أحد أكثر الشوارع ازدحاماً والذي كان ممتلىء بالمحلات التجارية في مدينة درنة.

ونشر المدون الليبي الشهير هادي مقطع فيديو على منصة X “تويتر سابقاً” يوضح كيف أصبح الوضع في الشارع، واصفاً بأن الشارع أصبح يبدو كمدينة أشباح.

وفيما يلي الفيديو:

وشهدت مدينة درنة، تسجيل مئات الضحايا والمفقودين فى المدينة التى تعانى من انهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وسجلت فرق الأسعاف والطوارئ غرق عشرات المواطنين فى مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، وسط صعوبة عمليات الإنقاذ جراء انهيار الجسور والطرق الأمر الذي صعب هذه المهمة، في ظل الإمكانيات المحدودة للتعامل مع الكارثة التى تعيشها مدينة درنة.

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