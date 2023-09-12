خلال اتصال هاتفي.. رئيس الإمارات العربية يؤكد للقائد العام تسيير بلاده جسر جوي بشكل متواصل لمساعدة كافة المدن والمناطق المتضررة

بنغازي 11 سبتمبر 2023 (وال) – تلقي القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر” اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الإثنين من رئيس الإمارات العربية المتحدة “محمد بن زايد آل نهيان”.

وبحسب الصفحة الرسمية للقيادة العامة، فقد تناول الاتصال ما تعرضت له مدن ومناطق الشرق الليبي من فيضانات وسيول جرّاء العاصفة المتوسطية.

وأكد الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” دعم دولته للمناطق المتضررة، معطياً توجيهاته بإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية وفرق الانقاذ والدعم والمعدات الطبية؛ مبدياً استعداد بلاده تسيير جسر جوي بشكل متواصل لمساعدة كافة المدن والمناطق المتضررة. (وال – بنغازي)

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