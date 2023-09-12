شاهد.. فيديو مـرعب للحظات ما قبل الكارثة لإحدى السيدات من شرفات عمارات وادي درنة

تداول الاعلامي السابق في قناة 218، خليل الحاسي، مقطع فيديو مرعب للحظات ما قبل الكارثة لإحدى السيدات من عمارات وادي درنة.

وقال الحاسي في منشور له على منصة X “تويتر سابقاً”، “أنتم تشاهدون بثا مباشرا من الماضي للحظات ما قبل الكارثة لإحدى السيدات من إحدى شرفات عمارات “ذيل الوادي” التي اختفت تماما بعد انطلاق الموجة الأولى التي سترتفع جدا ثم ستقتلع معها صفا طويل من العمارات الخرسانية من أساساتها كما سيظهر لاحقا في الصور والفيديوهات”.

أنتم تشاهدون بثا مباشرا من الماضي للحظات ما قبل الكارثة لإحدى السيدات من إحدى شرفات عمارات “ذيل الوادي” التي اختفت تماما بعد انطلاق الموجة الأولى التي سترتفع جدا ثم ستقتلع معها صفا طويل من العمارات الخرسانية من أساساتها كما سيظهر لاحقا في الصور والفيديوهات. pic.twitter.com/jRoQFqFcXu — Khalil Elhassi (@ElhasseKhalil) September 11, 2023

وشهدت مدينة درنة، تسجيل مئات الضحايا والمفقودين فى المدينة التى تعانى من انهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وسجلت فرق الأسعاف والطوارئ غرق عشرات المواطنين فى مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، وسط صعوبة عمليات الإنقاذ جراء انهيار الجسور والطرق الأمر الذي صعب هذه المهمة، في ظل الإمكانيات المحدودة للتعامل مع الكارثة التى تعيشها مدينة درنة.