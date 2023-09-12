إدارة التوجية المعنوي تُعزي ضحايا الإعصار “دنيال”

بنغازي 11 سبتمبر 2023 (وال)- قدمت إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الإثنين، التعازي في ضحايا إعصار الإستوائي “دنيال” وتداعياته.

وأثنت إدارة التوجيه المعنوي – في بيان – ما قامت بيه القوات المسلحة والمؤسسات الدولة الليبية بالمنطقة الشرقية، بما تتملك من إمكانات لمواجهة الإعصار “دنيال”.

يذكر أن الإعصار “دنيال” صاحبه غزارة في الأمطار نتج عنها سيول وجريان الأودية، لم تصمد أمامها الكثير من المنازل وجرفت عددٍ من الطرق وأغرقت المستشفيات ونتج عنها وقوع ضحايا. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال