تضامن ومواساة دولية لليبيا جراء عاصفة دانيال

أعربت دول عربية وأفريقية وأوروبية عن تضامنها مع الشعب الليبي الذي تعرضت المنطقة الشرقية منه إلى عاصفة “دانيال” أسفرت عن أضرار مادية وبشرية كبيرة.

وأبدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية استعدادها للوقوف إلى جانب الليبيين ومدهم بالمساعدة جراء العاصفة للوقوف إلى جانبهم للتخفيف من وطأة وتوابع هذه الكارثة، متقدمة بأخلص التعازي والمساواة لليبيين حكومة وشعبا.

كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامن بلاده مع ليبيا في مصابها لتجاوز الأزمة متقدما بالتعازي إلى ليبيا في ضحايا عاصفة دانيال.

من جهته وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول شرق ليبيا، معلنا تضامنه مع الشعب الليبي.

كما أذن الرئيس التونسي قيس سعيد بالتنسيق العاجل مع ليبيا لتقديم يد العون وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة لمواجهة المنخفض الجوي، ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار العاصفة، وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.

كما قدمت كل من الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي واجب العزاء للشعب الليبي ، معبرين عن أسفهم لما خلفته العاصفة من ضحايا جراء تدفق السيول وانهيار المباني.

إلى تركيا التي أبدت استعدادها لتقديم كافة أنواع الدعم لليبيا لمواجهة الكارثة الطبيعية متقدمة بأخلص التعازي للبلاد حكومة وشعبا جراء الكارثة الطبيعية التي حلت بالمنطقة الشرقية

وأعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن تضامنها مع ضحايا الفيضانات الكارثية في مدن درنة والبيضاء وشحات، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع عن كثب وتطلع على التقارير التي تفيد بعمل كل السلطات الليبية لتوفير استجابة طارئة

وعن المنظمات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين والنازحين أعربت منظمة اليونيسف عن تعازيها العميقة لجميع الأشخاص الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم في شرق ليبيا بسبب الفيضانات، مؤكدين استعدادهم التام لدعم عمليات إغاثة النازحين وعلى تواصل مع الجهات المعنية.

هذا وشهدت المنطقة الشرقية على مدار يومين تقلبات جوية أدت إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تسببت في جريان السيول والأودية وأضرار مادية وأخرى بشرية إلى جانب تضرر عدد من المنازل وشلل تام في التنقل بين المدن جراء انجراف الطرقات من قوة السيول.

