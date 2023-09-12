المشير “حفتر” يؤكد متابعة القيادة العامة الحثيثة لعمليات الانقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” في كلمة له أن ليبيا تمر بلحظات صعبة ومؤلمة جراء الأضرار التي خلفها الاعصار والفيضانات حيث تعرضت البلاد للكثير من الدمار وتم تشريد مئات الآلاف من الآسر وعدد الضحايا فاق الـ2000 حالة وفاة والعدد في ازدياد وآلاف المصابين والمفقودين مشيراً إلى ان أعداد المتضررين كبير جدًا والأضرار بليغة ويعجز المرء عن وصفها وحصرها.

وأكد المشير على متابعة القيادة العامة الحثيثة لعمليات الانقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة و أن القيادة العامة اوعزت للجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم للمتضررين من الفيضانات منوهاً بأنه تم توجيه الحكومة لتشكيل لجنة متخصصة لتقييم الأضرار والبدء الفوري في أعادة رصف الطرق المدمرة وإعادة التيار الكهربائي

وشدد المشير على أهمية توفير التمويل المالي الضروري بسرعة من قبل المصرف المركزي لتمكين الجهات التنفيذية من الشروع في عمليات البناء والصيانة في المدن والمناطق والقرى المنكوبة التي لا تحتمل التأخير أو التردد بدعمها بجميع الإمكانيات

وأشاد بدعم وتضامن الدول العربية مع الشعب الليبي في هذه اللحظات الصعبة، حيث أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ “محمد بن زايد” توجيهاته بإرسال مساعدات الإغاثة وفرق الإنقاذ، وقام الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” بإصدار تعليماته لإرسال فرق الإنقاذ والفرق الطبية من وزارة الصحة، وكذلك توجيهات من الملك الأردني “عبدالله الثاني” لإرسال مساعدات عاجلة، وأيضأ تسخير الإمكانيات البشرية والمادية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات.

وختم المشير حفتر بالإشارة إلى أن وحدات القوات المسلحة تواصل الليل بالنهار للتخفيف من آثار الكارثة عبر تقديم المساعدات الفورية لجميع المتضررين.