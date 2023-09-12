الهلال الاحمر يوضح اخر المستجدات ورقم صـادم لعدد المفقودين في درنة

صرح المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر توفيق الشكري أن عدد المفقودين وصل إلى أكثر من 9 آلاف مفقود وفق سجلات البلاغات، مؤكداً أنه من الصعب تحديد مصيرهم.
وقال الشكري في تصريحات اعلامية أن عدد الجثامين بلغت 2084 جثمان حتى الآن بالإضافة إلى 9 آلاف بلاغ عن مفقودين، وهي آخر إحصائية وصلتنا عند الساعة الـ 4 مساء نتيجة صعوبة الاتصال بالفرق.
ونوه الشكري إلى أن أعداد الوفيات في تزايد مستمر لكثرة المفقودين، لأن المدينة منكوبة وحجم الكارثة كبير.
وأضاف الشكري أن أكثر من 480 منزل و 5 أحياء دمرت بالكامل في مدينة درنة.
وأشار الشكري إلى أن المناطق المتضررة في احتياج للدعم المحلي والدولي لجميع أنواع المساعدات من آلات ثقيلة وأطقم طبية وإسعافات أولية ومواد غذائية.
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