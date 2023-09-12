وزير الموارد المائية يطمئن المواطنين بشأن وضع وادي القطاري وجازة

طمأن وزير الموارد المائية محمد دومة في تصريحات اعلامية المواطنين بأن وضع وادي القطارة و جازة “زازة” جيد وتحت السيطرة.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات للمواطنين تطالبهم بمغادرة المنطقة القريبة من سد برسس “جازة” بعد امتلاء السد بشكل كامل، مشيرةً إلى بدء تسرب المياه من السد، وهو ما نفاه الوزير وسكان محليين.

وتسري مخاوف بين المواطنين من انهيار سدّي القطاري وجازة عقب الكارثة التي أحدثها سد وادي درنة وهو ما تسبب بفقدان المئات من المواطنين وجرف العديد من المنازل والعمارات على ضفتي الوادي بشكل مفاجئ عقب تطمينات بإستقرار الوضع.