اللافي: تواصلت مع حماد للوقوف على حجم الأضرار لمدن ومناطق الشرق الليبي المتأثرة بالسيول والفيضانات

العنوان

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أنه تواصل مع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد والوزراء والنواب للوقوف على حجم الأضرار لمدن ومناطق الشرق الليبي المتاثرة بالعاصفة “دانيال”.

وأشار اللافي في تصريحات لتلفزيون المسار إلى أن ما حدث يحتاج إلى تضافر جميع الجهود للتخفيف من حدة الكارثة؟

وذكر عضو المجلس الرئاسي أنه تواصل مع إيطاليا ودول شقيقة لمساعدة أهلنا في مدينة درنة، مؤكدًا أن التأخر في إنقاذ الأرواح يتحمله كل المسؤولين في ليبيا.

ولفت اللافي إلى أنه تم الربط بين الحكومة الإيطالية وحكومة #أسامة_حماد لتسيير سفينة للبحث.