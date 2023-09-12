أحميد حومة يُثمّن الدعم المصري والدور الكبير الداعم لليبيا في المحنة التي تمر بها البلاد

بنغازي 11 سبتمبر 2023 (وال)- ثمن وزير الدفاع بالحكومة الليبية أحميد حومة اليوم الإثنين، الدعم المصري والدور الكبير الداعم لليبيا في المحنة التي تمر بها البلاد، موجهًا تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات التنفيذية والشعبية في البلاد، على الموقف الداعم لليبيين في الكارثة التي تعصف بالبلاد.

وأكد حومة – في اتصال لموقع “اليوم السابع” المصري – تقدير الجانب الليبي للموقف المصري الداعم للأشقاء في كل الظروف، مشيرًا إلى أن عددٍ من المدن الليبية تعرضت لأضرار جسيمة خاصة مدينة درنة التي تم إعلانها منكوبة.

وأوضح حومة أن عدد الضحايا تجاوز 2000 قتيل والمفقودين بالآلاف في مدن المنطقة الشرقية لليبيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة، بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص العزاء للأشقاء فى ليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد؛ مؤكدًا تضامن مصر حكومة وشعبًا، مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.

في وقت سابق، أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، تسجيل أكثر من 2000 قتيل في مدينة درنة، مؤكدًا أن أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر.

بدوره، كشف نائب عميد بلدية درنة الليبية – عضو المجلس البلدى، عن تسجيل مئات الضحايا والمفقودين في المدينة التي تعاني من إنهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، مشيرًا إلى أن الوصول للمدينة يكون من الجنوب عبر طريق بها صعوبات عدة للوصل إليها.

وطالب نائب عمية بلدية درنة – في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” – بضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ المدينة التي تعاني من إنهيار، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 7 عمارات بعدها يصل عدد الطوابق إلى 14 طابقًا، وهو ما يُنذر بكارثة إنسانية فى المدينة، مُناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل عبر ميناء درنة البحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأوضح نائب عميد بلدية درنة بأنه تم تسجيل غرق عشرات المواطنين فى مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، مؤكدًا أن الحكومة الليبية تسعى لدخول المدينة، للوقوف على عمليات الإنقاذ إلا أن إنهيار الجسور والطرق يصعب هذه المهمة، مؤكدًا أن الجهود المحلية فى ظل الإمكانيات المحدودة لن تنجح فى التعامل مع الكارثة التى تعيشها المدينة. (وال – بنغازي)

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