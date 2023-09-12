مصدر رسمي: مدينة درنة تستقبل خمس مروحيات تحمل فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية

أفاد مصدر رسمي، مساء الإثنين، بأن مطار مرتوبة (شرق درنة) استقبل خمس مروحيات تحمل فرق إنقاذ مختصة ومساعدات وإغاثة، من بينها أربع طائرات ليبية، وطائرة مروحية تابعة لسلاح الجو المصري.

وأضاف المصدر بحسب تصريحات لقناة الوسط بأن المطار يعمل ومستعد لاستقبال مزيدٍ من الطائرات، للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة بالمنطقة التي ضربتها العاصفة “دانيال” التي خلف خسائر بشرية ومادية هائلة؛ حتى أصبحت درنة “مدينة منكوبة”.

وأطلق مواطنون، في وقت سابق نداءات للتدخل العاجل بسبب الوضع الكارثي الذي تشهده المدينة، جراء العاصفة “دانيال”، وسط أنباء عن أعداد ضخمة للقتلى والمفقودين، مع انقطاع الكهرباء والاتصالات وانهيار أغلب الطرق.

وسبق أن أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أن الوضع في مدينة درنة “كارثي”، منوهًا إلى أن عدد الضحايا جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة منذ الأحد «تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدًا»، مضيقًا أن «المفقودين بالآلاف، أحياء كاملة في درنة اختفت بسكانها وراحت مع البحر».