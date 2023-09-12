“يونا” يُعرب عن تضامنه مع ليبيا ويُعلن تأجيل ندوة “سُبل مواجهة الإرهاب من خلال الإعلام”

جدة 11 سبتمبر 2023 (وال)- أعلن اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الإثنين، عن تأجيل ندوة “سُبل مواجهة الإرهاب من خلال الإعلام”، التي كان من المقرر إقامتها في مدينة بنغازي خلال الفترة 17 – 19 سبتمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين الاتحاد ووكالة الأنباء الليبية، ضمن إطار الاحتفاء ببنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2023.

وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع دولة ليبيا على أثر الإعصار والسيول والفيضانات العارمة التي غمرت أرجاء من البلاد مُخلفة خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتقدم الاتحاد بخالص التعازي وصادق المواساة لجميع أفراد الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات، سائلا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت اللجنة العليا للاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية، أعلنت تأجيل حفل افتتاح الفعّالية الذي كان من المقرر إقامته في بنغازي 16 سبتمبر الجاري، حتى إشعار آخر، وذلك مراعاة للوضع الحالي، وتضامنًا مع أسر الضحايا والمفقودين. (وال – جدة)

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