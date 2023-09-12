طب الطوارئ يعلن إجلاء 17 عائلة بقرية بطة.. والبحث عن 8 عائلات مفقودة

أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم محمد كبلان إجلاء 17 عائلة من المناطق الغارقة، وإنقاذ 13 شخصًا من الغرق، وتوفير الخدمات الطبية لهم في المستشفى الميداني بقرية بطة، شمال شرق مدينة المرج، شرق ليبيا.

وقال كبلان، في تصريحات نقلتها منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، إن الجهود ما زالت مستمرة للبحث عن مصير 8 عائلات مفقودة.

وأشار إلى أن المركز سيَّر القافلة الطبية الأولى، التي تكونت من 21 سيارة إسعاف من فرع طرابلس والإدارة الرئيسية ومكاتب فرع الوسطى، ووصلت جميعها إلى بنغازي.

وأضاف أن القافلة قسمت إلى مستشفى ميداني يتكون من 41 طبيبًا، وفريق للعمل الميداني يتكون من فرق الإسعاف والانتشال، وقد توجهت فورًا إلى مناطق الفيضانات، لافتًا إلى أن القافلة تضم مستلزمات طبية خاصة بحالات الطوارئ ومعدات إنقاذ.