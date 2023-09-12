وفاة 3 شبان من متطوعي «الهلال الأحمر» أثناء محاولتهم إنقاذ العالقين في درنة

توفي ثلاثة شبان متطوعين في جمعية الهلال الأحمر فرع درنة أثناء محاولتهم إنقاذ العالقين جراء السيول الغزيرة والفيضانات، وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية «وال» ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشبان المتوفين هم حمدي بلعيد، وخالد ادوال، وعبادي الخرم، لقوا مصرعهم أثناء القيام بواجبهم الإنساني، ومحاولتهم إنقاذ العالقين وسط السيول والفيضانات التي اجتاحت درنة.

وتمكن مواطنون ونشطاء ومتطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، من جمع مئات الجثامين في شوارع المدينة المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» التي تجتاح مناطق شرق ليبيا منذ الأحد، وتسببت في مقتل وفقدان وإصابة المئات من المواطنين، وخلفت خسائر مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.