شاهد| تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي

أفادت تقارير صادرة عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب وبلدية بنغازي، بأن منسوب المياه بسد وادي القطارة جيد ولا يثير القلق، نافية الأنباء المتداولة عن امتلاء السد جراء السيول التي ضربت المنطقة الشرقية.

ونشرت بلدية بنغازي تصريح لرئيس فرع المنطقة الشرقية بوزارة الموارد المائية السيد المهندس عبدالقادر أمحمد أسويسي للمكتب الإعلامي ببلدية بنغازي يوضح فيه بشأن منسوب المياه في وادي القطارة، والذي طمأن بدوره المواطنين مؤكداً أن كميات المياه لا تزال في مستواها الآمن.

من جانبها، أكدت بلدية بنغازي عدم صحة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تُفيد بارتفاع منسوب مياه وادي القطارة وامتلائه، داعيةً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة والصفحات الرسمية، وتوخي الحذر في نشر الأخبار.

كما نشرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب صورًا، الساعة السادسة مساء يوم الإثنين، لسد وادي قطارة الرئيسي، مشددًا على أن وضع السد جيد جدًا، ومنسوب المياه طبيعي، ولا يشكل أي خطورة.

كميات المياه بسدي وادي قطارة

وعرضت الحكومة، عبر صفحتها على فيسبوك، تقرير إدارة السدود بوزارة الموارد المائية لكميات المياه بسدي وادي قطارة، يومي السبت والأحد، وجاءت على النحو التالي:

السبت 9 سبتمبر 2023

منسوب السد الرئيسي: 207.83م، الكمية: 655800 متر مكعب.

منسوب السد الثانوي: 164.02م، الكمية: 352900 متر مكعب.

الأحد 10 سبتمبر 2023

منسوب السد الرئيسي: 207.88م، الكمية: 668800 متر مكعب.

منسوب السد الثانوي: 264.03م، الكمية 353300 متر مكعب.

وأدى انهيار سدين في مدينة درنة إلى كارثة إنسانية، وإعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب مدينة درنة «مدينة منكوبة»، وسط نداءات استغاثة يطلقها مواطنون للتدخل العاجل لإنقاذ العالقين، والبحث عن المفقودين.