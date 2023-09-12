المستشار “صالح” يؤكد إرسال فرق دعم وإنقاذ وفتح جسر جوي بين ليبيا ومصر

الوطن| متابعات

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن نتائج الاتصال المشترك مع رئاسة الجمهورية المصرية والتي أكد من خلالها على تضامن مصردولة وشعب مع الجارة ليبيا، وعزمها لإرسال الدعم المطلوب وفرق الإنقاذ ومد جسر جوي لوصول المساعدات اللازمة.

ووصف ما مرت به مدن شرق البلاد بالحادث الجلل وغير المتوقع، نافياً الأخبار المتداولة حول الإحصائيات النهائية لعدد الضحايا والمفقودين.

وأوضح أن اللجان لازالت تعمل وفرق البحث والإنقاذ لم تنتهي من مهامها بعد، رغم صعوبة الظروف من انقطاع تام للتيار الكهربائي وشبكات الاتصال في المناطق المنكوبة.

وقدم خالص التعازي لذوي ضحايا الإعصار في شرق البلاد، مثمناً الدور الذي لازالت تقوم به القوات العربية الليبية المسلحة ودعمها اللامحدود لأبناء الشعب، وكذلك جهود الحكومة ولجان الطوارئ وكل مؤسسات الوطن والمواطنين والشعب الليبي الذي تضامن مع بعضه من غربا وجنوبا وشرقا.