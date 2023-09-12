العاصفة دانيال تضرب ليبيا.. 2800 قتيل ودرنة "منكوبة"

لقي أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين من جراء العاصفة دانيال التي ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الاثنين، قبل أن تتجه نحو الأراضي المصرية.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين. بسبب الإعصار والسيول التي تجتاح المنطقة.

وأشارت تقارير إلى أن الأمطار الغزيرة، المصاحبة للعاصفة دانيال، خلفت مئات القتلى الذين لقوا حتفهم جراء السيول، فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين وبجانب ذلك شردت مئات آخرين.

وغمرت السيول المفاجئة مناطق بأسرها، حتى باتت درنة منطقة منكوبة وهي مدينة يقطنها نحو 200 ألف نسمة وتقع على وادي يحملها اسمها.

وجرفت مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات سكان مدن البيضاء وسوسة والمرج، وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، وصولًا إلى بنغازي.

وبلغت كمية التساقطات المطرية المسجلة 400 مليمتر في مناطق الجبل الأخضر وهي كمية لم تسجلها المنطقة منذ أكثر من 4 عقود.

وعلى أثر الكارثة الطبيعية اتخذت حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع طارئ، جملة إجراءات من بينها، إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام ودعت إلى ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية ووجهت بتحويل أموال لكافة البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد.

من جانبها طالبت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الكارثة، كما قررت تعليق الدراسة إلى الخميس مع تحويل مدارس بنغازي إلى مراكز إيواء.

وقد سبق ذلك إعلان حالة الاستنفار وفرض حظر التجول وإغلاق الموانئ النفطية الرئيسية في البلاد.

يشار إلى أن العاصفة دانيال انطلقت بداية من اليونان وتركيا قبل أن تتوجه نحو ليبيا حيث خلفت نحو 30 قتيلا.

وتتجه العاصفة دانيال، نحو الأراضي المصرية حيث يتوقع أن يكون تأثيرها محدودا بعد أن فقدت قوتها عقب د وصولها لليابسة في ليبيا.

وقال قيس الفاخري رئيس الهلال الأحمر في بنغازي في تصريحات فيوقت سابق اليوم الاثنين “سجلنا 150 قتيلا على الأقل بعد انهيارالمباني. نتوقع أن يرتفع عدد القتلى إلى 250”.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطوراتالعاصفة وستقدم “مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة علىالمستويين المحلي والوطني”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها تنسق مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقديم المساعدات للمتضررين من الإعصار.