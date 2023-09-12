“أونماخت” يؤكد للمنفي تضامنه مع الشعب الليبي المتضرر من العاصفة

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا مِخائيل أونماخت والقائم بالأعمال سفن كروسبه، والمسؤولة عن الملف الليبي بالخارجية الألمانية سارة هولت.

وقدم السفير الألماني تعازيه للمنفي والشعب الليبي في ضحايا العاصفة التي شهدتها المنطقة الشرقية، مؤكداً تضامنه مع المتضررين واستعداده التام لتقديم كافة أنواع الدعم للخروج من الأزمة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات العملية المتخذة من قبل المجلس الرئاسي في الوصول لتسوية سياسية شاملة تقود البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية.