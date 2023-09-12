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“مجلس الدولة” يشكل لجنة لمتابعة عمل الحكومة المنتهية لإغاثة المتضررين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

عقد مجلس الدولة اجتماعاً لمناقشة الأوضاع المناخية الصعبة التي تشهدها مدن الشرق الليبي حالياً والأضرار الناجمة جراء السيولوالفيضانات نتيجة إعصاردانيال“.

وبحث الاجتماع سبل تقديم الدعم للمدن المتضررة، فقد تم تشكيل وفد برئاسة رئيس المجلس وعدد من الأعضاء لزيارة المناطق المنكوبة وتقديمالتعازي لأسر الضحايا.

وناقش تشكيل لجنة برئاسة النائب الثاني بالمجلس وعضوية حسن استيته وخالد الناضوري؛ لمتابعة ما تقوم به الحكومة المنتهية من تدابير لإغاثة المتضررين، والإجراءات والترتيبات المتخذة لمواجهة تداعيات المحنة والحد من آثارها.

الوسوم

اعصار دانيال ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة

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الوطن الليبية

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