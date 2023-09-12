مترحمًا على أرواح من قضوا..حفتر يوجه شكرًا للدول العربية على موافقها تجاه كارثة الفيضانات في مدن شرق ليبيا

العنوان

وجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر: الشكر لكل الدول العربية على مواقفهم النبيلة ونترحم على أرواح من قضوا في كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحات مدن ومناطق الشرق الليبي.

وقال حفتر في كلمة له :”نشكر كل من أسهم وقدم مساعدات للشعب الليبي خاصة الإمارات و مصر و الأردن التي أرسلت فرق إنقاذ وطواقم طبية”.

وأضاف القائد العام :”مدن الجبل الأخضر تناشد سكان باقي المدن لمساعدتهم من أجل إعادة البناء وتعزيز التكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة”.

وشدد حفتر على المصرف المركزي أن يعمل على صرف الأموال اللازمة من أجل القيام بالأعمال الطارئة الضرورية لتجاوز الكارثة”.

وقال القائد العام :”إن وحدات القوات المسلحة تواصل الليل بالنهار للتخفيف من آثار هذه الكارثة عبر تقديم المساعدات الفورية”.

وتابع حفتر :”نعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفتح الطرقات وترميم المباني المتضررة، موضحًا أن العاصفة تسببت بفقدان الآلاف وتدمير عدد من الطرق والجسور والقوات المسلحة ما تزال تعمل على إنقاذ العالقين”.

وأكد القائد العام أن وحدات القوات المسلحة تواصل الليل بالنهار للتخفيف من آثار هذه الكارثة عبر تقديم المساعدات الفورية.