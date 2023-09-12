سماء صافية وإرتفاع تدريجي للحرارة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث الطقس معتدل ومستقر على معظم مناطق ليبيا, حيث السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح خفيفة إلى معتدلة وكذلك درجات الحرارة القصوى معتدلة حيث تتراوح مابين(28-33)مْ على مناطق الشمال ولا تتجاوز (24)مْ على مناطق الجبل الأخضر ومابين (32-36)مْ على مناطق الجنوب.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–34)مْ, وتسجل ارتفاع بسيط وتدريجي من يوم الخميس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-30)مْ .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-36)مْ.