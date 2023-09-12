الحكومة الليبية تشكر الدول التي تضامنت مع ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2023

أعرب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد عن شكره للدول التي تضامنت مع ليبيا بعد كارثة الإعصار الذي مر على مدن المنطقة الشرقية وتحديدا إيطاليا ومصر والإمارات وتركيا وقطر.

وأكد حماد في بيان له أن الحكومة تتقدم بالشكر لإيطاليا حكومة وشعبا على تواصلهم المباشر مع رئيس الحكومة عبر السفير الإيطالي في ليبيا وإبداء استعدادهم لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة وأعرب عن موافقته على كل ما تم عرضه من تقديم يد العون.

وشكر حماد مصر على تضامنها مع ليبيا وإبداء استعدادها لمد يد العون وتقديم المساعدات اللازمة كما تقدم بالشكر والعرفان لدولة الإمارات حكومة وشعبا على تضامنها اللامحدود مع الشعب الليبي في هذه الأيام العصيبة.

وأعرب حماد عن شكره لدولتي تركيا وقطر على موقفهما من هذه الأزمة التي يمر بها الشرق الليبي وتحديدا مدينة درنة.