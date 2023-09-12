باشاغا: نتابع بقلق الوضع الإنساني في مدن وقرى الساحل الشرقي المتأثرة بالعاصفة المتوسطية

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علق الرئيس السابق للحكومة الليبية فتحي باشاغا على الأوضاع التي شهدتها مدن شرق ليبيا جراء الفيضانات والسيول التي تسببت في وفاة الآلاف وفقدان الكثير.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أتابع بقلق بالغ الوضع الإنساني في مدن وقرى ساحلنا الشرقي والمتأثرة بالعاصفة المتوسطية”.

وتابع الرئيس السابق للحكومة الليبية :”أدعو الله السلامة لأهلنا وأن يحفظهم من كل مكروه”.

وأضاف باشاغا :”أجدد ثقتي في جهود الحكومة ولجان الطوارئ المدنية والأمنية والعسكرية، وتآزر شعبنا الكريم وتكافل مجتمعنا في إغاثة المتضررين وإجلاء العالقين وتوفير الضروريات لأهالي المدن المتضررة”.