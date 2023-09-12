حكومة الوحدة: طائرة دعم طبي تتجه إلى بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2023

غادرت مطار معيتيقة فجر اليوم الثلاثاء، طائرة متجهة إلى مدينة بنغازي لدعم الخدمات الطبية بالمناطق المنكوبة جرّاء السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن الطائرة تقل وفد من وزارة الصحة وفرق طبية، كما أنها محملة بإمدادات طبية خاصة بالطوارئ، تقدر بـ 14 طنًا من المستلزمات، والأدوية، والمعدات الطبية، وأكياس حفظ الجثامين.

ويبلغ عدد الفرق المشاركة بالقافلة الطبية التي وصلت الساعة السابعة صباح اليوم، إلى مدينة بنغازي، 87 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا.

وتتألف الفرق الطبية من أطباء عناية، وإسعاف، وإنعاش، وعظام، وتخدير، وجراحة عظام، وسكر، وباطنة إلى جانب ممرضين، وفنيي عناية فائقة، ومسعفين، ومتطوعي إنقاذ.