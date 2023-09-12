المسماري: ما حدث في مدينتي كارثة إنسانية لم تحدث على مر التاريخ

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، إن ما حدث في مدينة درنة كارثة إنسانية لم تحدث على مر التاريخ.

المسماري وفي حديث لموقع “العين الإخبارية”، أشارت إلى أنه على طول يوم الإثنين ركزت الجهود على إنقاذ العالقين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، موضحة أن ارتفاع المياه كان كبيرا بسبب انهيار سدود المدينة جراء كثافة المياه.

وأكملت أنه بعد انهيار السد انحدرت أطنان مياه بعلو أمتار من الجبل نحو الأسفل حيث توجد المدينة على بعد مئات الأمتار وبدأت العمارات بالتساقط واحدة تلو الأخرى.

ولفتت إلى أن الطرق الثلاث المؤدية للمدينة تقطعت أوصالها،مشيرة إلى أنه تبقى طريق واحد يصعب السير عليها لمساعدة المنكوبين.

وأوضحت أنه على الرغم من الاستجابة السريعة من القوات المسلحة والحكومة بالشرق ومنظمات الإغاثة والعمل الإنساني والهلال الأحمر فإن هناك صعوبة كبيرة في مساعدة المنكوبين.

وعن الإحصائيات الرسمية، أكدت أن الأعداد كبيرة جدا تتخطى 2000 ما بين مصاب ومفقود ومتوفى كما أعلنت الحكومة.