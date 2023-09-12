بوريل: الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم إلى ليبيا

الوطن| رصد

أعلن الممثل الأعلى لشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن استعاد التكتل الأوروبي الموحد لتقديم الدعم إلى ليبيا، في أعقاب السيول التي ضربت مناطق في الشمال الشرقي جراء العاصفة “دانيال”.

وعبر بوريل عن حزنه لصور الخراب في ليبيا، التي دمرتها ظروف جوية قاسية، تسببت في خسارة مأساوية للعديد من الأرواح، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع عن كثب.

ويذكر أن مصادر حكومية ليبية، قدرت أن أعداد المفقودين والقتلى بالآلاف شرقي البلاد، خاصة في مدينة درنة.