الغويل: لن نستطيع مواجهة العاصفة بمفردنا وعلى العالم التدخل إنسانيا

توقع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة المؤقتة المستقيل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، أن أعداد الضحايا جراء الإعصار دانيال ستتجاوز العشرة آلاف قتيل وفقًا للنتائج المبدئية للكارثة.

وقال الغويل، في تصريحات صحفية: “الأوضاع شرق البلاد جراء الإعصار دانيال كارثية، فالبلاد عاجزة عن مواجهة الأزمة لعدم وجود القدرات الكافية لذلك، حيث نأمل توجيه الفاعلين والمهتمين بليبيا لخدماتهم لمواجهة الأزمة كون الإمكانيات البشرية العادية في ليبيا غير قادرة على مواجهة الأزمة والخلل”.

وأضاف “نناشد كافة دول العالم والمنظمات الدولية بالتدخل فعليا وإنشاء جسر جوي لإنقاذ المتضررين وضحايا الإعصار، فليبيا تحتاج إلى تدخل فعلي لمواجهة الأزمة؛ لعدم وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب تلك الأزمة”.