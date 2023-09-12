متحدث جهاز الإسعاف: لم تصدر بيانات رسمية عن عدد الضحايا حتى الآن

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أسامة علي، أنه لم تصدر بيانات رسمية حول عدد حالات الوفيات والمصابين جراء العاصفة دانيال، حتى هذه اللحظة.

وقال علي في تصريحات تلفيزونية: “، جرى انتشال أكثر من 700 جثة في مدينة درنة فقط أمس، حيث قامت العاصفة بجرف أحياء سكنية عديدة وسوتها بالأرض”.

وأضاف “خسرنا سيارتي إسعاف، وليس لدينا أي اتصال في درنة بفرقة الطوارئ التي دخلت المدينة نتيجة عدم وجود تغطية هناك وفقدان شبكة الاتصال، أي أن فرق الإنقاذ تعمل في ظروف صعبة للغاية، فالطرق منجرفة تؤدي إلى إصابات في السيارات على نحو مباشر وغطى الطمي معظم أرجاء المناطق التي تعرضت للسيول”.

وتابع “معظم عمليات الإنقاذ تتم بشكل يدوي في ظل وجود مواطنين يقدمون المساعدة، كما أن قوات من الجيش الليبي تساعد في العمليات، وبالتالي، فإن البلاد تشهد وضعا مأساويا في الفترة الراهنة”.