خارجية فلسسطين: مصرع 10 فلسطينيين وبقاء 62 آخرين محاصرين في الشرق الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2023

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية وفاة 10 فلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا فيما لايزال 62 مواطنا فلسطينيا آخرا محاصرا قرب درنة.

وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية أحمد الديك أن قنصلية فلسطين في بنغازي أفادت بأن عدد القتلى الفلسطينيين جراء السيول في الشرق الليبي بلغ 10 أشخاص.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها تتابع قضية 62 مواطنا فلسطينا تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة.

وبينت وزارة الخارجية أن القنصلية العامة لفلسطين في بنغازي تقوم بالاتصال مع الهلال الأحمر الليبي وتأمين وصولهم إلى مناطق آمنة كما أمنت القنصلية عددا من الأغطية وبعض الاحتياجات اللازمة لهم .

ولفت الديك إلى أن الأوضاع في المنطقة المنكوبة شرق ليبيا صعبة للغاية.