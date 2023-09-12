الوحدة الوطنية: فريق طبي و14 طن من المساعدات وصلت بنغازي لدعم المناطق المنكوبة

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أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن طائرة محملة بإمدادات طبية خاصة بالطوارئ، تقدر بـ ( 14) طنًا من المساعدات غادرت مطار معيتيقة فجر اليوم الثلاثاء متجهة إلى بنغازي.

وأوضحت الحكومة أن المساعدات تتمثل في المستلزمات، والأدوية، والمعدات الطبية، وأكياس حفظ الجثامين، ووفد من وزارة الصحة وفرق طبية.

وأضافت الحكومة أن الفريق الطبي سيدعم الخدمات الطبية بالمناطق المنكوبة جرّاء السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية.

وذكرت أن عدد الفرق المشاركة بالقافلة الطبية التي وصلت الساعة السابعة صباح اليوم، إلى مدينة بنغازي، بلغ (87) عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا.

وأفادت الحكومة أن الفرق الطبية تتألف من أطباء (عناية، إسعاف، إنعاش، عظام، تخدير، جراحة عظام، سكر، باطنة) إلى جانب تمريض، وفنيي عناية فائقة، ومسعفين، ومتطوعين إنقاذ.