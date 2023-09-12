مجلس الدولة: وفد تركي يدرس عودة الرحلات إلى مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2023

أعلن مجلس الدولة أن وفدا تركيا يؤدي زيارة إلى ليبيا لدراسة عودة الطيران التركي إلى مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن رئيس المجلس محمد تكالة استقبل اليوم الثلاثاء بمقر المجلس مساعد مدير عام دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية التركية حسين بارباروس ديجلة رفقة مساعد مدير عام الدائرة البحرية بوزارة الخارجية التركية فريد أورجون باشاران.

وأعلن الوفد التركي أن قدومه بالدرجة الأولى إلى ليبيا بصحبة طاقم فني بغرض دراسة عودة الطيران التركي إلى مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينة في ليبيا.

وقدم الوفد واجب العزاء نيابة عن تركيا وشعبها إلى رئيس مجلس الدولة والشعب الليبي، في ضحايا الكارثة البيئية الناجمة عن الفياضانات جراء عاصفة دانيال في شرق ليبيا، مبدين استعدادهم لتقديم كل ما يلزم من مساعدات فنية ولوجستية.

من جانبه، تقدم تكالة بالشكر لتركيا على ما تقدمت به من مساعدات متمثلة في فرق الإنقاذ والدعم اللوجستي، متأملا أن ترسل تركيا وكل الدول الصديقة والشقيقة مزيدا من فرق الإنقاذ والإسعاف والدعم الفني، نظرا لحجم الكارثة المهول، وصعوبة المهمة على فرق الإنقاذ المحلية.