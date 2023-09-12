عقب كارثة الفيضانات..أردوغان يتعهد بأن إدارة الكوارث والطوارئ ستقدم الدعم لليبيا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية ستسيّر 3 رحلات جوية تضم 168 فردًا ومركبتي بحث وزورقي إنقاذ في المرحلة الأولى.

وقدم الرئيس التركي تعازيه بضحايا الفيضانات شرقي البلاد ويعلن وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي.

ومن جهته، قدم رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الإثنين، تعازيه إلى الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات.

وقال قورتولموش : “تركيا تقف إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق دائما”.

وترحم رئيس البرلمان التركي عبر منشور في وسائل التواصل لاجتماعي، على أرواح ضحايا الفيضانات، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.