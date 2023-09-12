شنيب: الوضع في المنطقة الشرقية مأساوي ..وما حدث في درنة يشبه نكبة الـ 64

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب عن مدينة درنة انتصار شنيب ،على الأزمة التي حلت بالمدينة.

شنيب وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”، أوضحت أن وادي درنة من أقدم الأودية في المدينةوفي الماضي حدثت نكبة الـ 64 التي أودت بحياة الكثيرين ودمرت عددا من المنازل.

وشبهت ما حدث في المدينة أمس الإثنين بنكبة 64 كون الوادي خرج عن مساره ما تسبب في وقوع قتلى وتدمير كبير للمنازل.

ووصفت شنيب الوضع في المنطقة الشرقية بـ”المأساوي” في كل المدن إلا في بنغازي التي تجاوزت الأزمة،مؤكدة أن هناك تخوفات من جريان هذه الأنهار القريبة من المدينة.

ولفتت شنيب إلى حدوث انهيار تام للطرق الرابطة بين مدن الشرق ما تسبب في عرقلة الوصول للمتضريين وإنقاذ العائلات.

شنيب وجهت مناشدة واستغاثة إلى الجهات الإنسانية والإغاثية العالمية عبر البعثة الأممية والهلال الأحمر الدولي للتدخل سريعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كون إمكانيات الدولة الليبية غير كافية لمواجهة هذه الكارثة.