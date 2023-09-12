“مستشفى قورينا” يستقبل 4 جثث من الوديان المجاورة لمدينة شحات

الوطن| رصد

استقبل مستشفى قورينا صباح اليوم الثلاثاء، 4 جثث تم إخراجها من الوديان الممتدة لمناطق متفرقة لمدينة شحات كمنطقة الفايدية، حيث تستمرعمليات الإنقاذ والبحث بالمدينة، بإشراف بلدية شحات وجهاز الإسعاف والهلال الأحمر.

وذكر مدير جهاز الإسعاف والطوارئ شحات ميلود خليل، أن منطقة سوسة خاطبت جهاز الإسعاف والطوارئ ميلود شحات، عن حاجتها لأكياس خاصة لحفظ الجثث، حيث بدأت بالظهور عدة جثث على شواطئ سوسة.

وأفاد خليل أن بلدية شحات سجلت عشرات المفقودين، وتشهد تردياً في خدمات الاتصالات والإنترنت بمناطق الجبل الأخضر، كما يعاني المستشفى من نقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة، وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من وصول بعضها.