أبو الشكيوات: ربع درنة اختفى

قال هشام أبوشكيوات وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية، إن السيول والفيضانات دمرت نحو ربع مدينة درنة الواقعة، بعد انهيار سدود بسبب عاصفة عاتية وإن أكثر من ألف جثة انتشلت حتى الآن.

وأضاف “أبوشكيوات” وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ لـ”رويترز” عبر الهاتف “عدت من هناك درنة… الأمر كارثي للغاية… الجثث ملقاة في كل مكان في البحر، في الأودية، تحت المباني”.

وتابع “ليس لدي عدد إجمالي للقتلى لكن هو كبير كبير جدا… عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف… لا أبالغ عندما أقول إن 25 في المائة من المدينة اختفى. العديد من المباني انهارت”.

وقال أبوشكيوات في وقت لاحق إنه يتوقع أن يصل إجمالي عدد القتلى في أنحاء البلاد إلى أكثر من 2500 مع ارتفاع عدد المفقودين.