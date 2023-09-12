عائلة القذافي تتقدم بالتعازي لأسر ضحايا الإعصار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2023

تقدمت عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي بأحر التعازي وبالغ المواساة لأسر ضحايا الإعصار الذي ضرب الشرق الليبي.

وقالت الصفحة الإعلامية الناطقة باسم عائلة القائد الشهيد معمر القذافي “بقلوب يعتصرها الألم والحزن تتقدم عائلة القائد الشهيد الصائم معمر القذافي بأحر التعازي وبالغ المواساة لأسر ضحايا الإعصار الذي ضرب الشرق الليبي الحبيب”.

وأضافت أسرة الزعيم الراحل “في هذه الساعات العصيبة التي تمر بها بلادنا ليبيا، وإذ نستمطر شآبيب الرحمة على أرواح الضحايا نتضرع إلى الله تعالى أن يتقبلهم من الشهداء كما نتضرع إليه عزً وجل أن يحفظ الأبرياء ويرفع عن بلادنا كل بلاء”.