القابضة للاتصالات: العمل متواصل لإعادة جميع الانقطاعات في كوابل الألياف البصرية بسبب الانجرافات والسيول

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قال مدير المركز الإعلامي الرقمي بالشركة القابضة للاتصالات محمد بديري، إن العمل متواصل لإعادة جميع الانقطاعات في كوابل الألياف البصرية بسبب الانجرافات والسيول، ويُعدّ هذا أكبر تحدٍّ يواجهنا الآن.

وأضاف بديري – بحسب منصة حكومتنا – أنه تم تشكيل غرفة طوارئ مكونة من جميع الشركات التابعة للقابضة للاتصالات، وهي في حالة اجتماع دائم.

وتابع مدير المركز :”فرنا أجهزة نوع “ثريا” للشركات التابعة وغرف الطوارئ والاستجابة السريعة بجميع المناطق، وأرقام طوارئ لاستقبال نداءات الاستغاثة وربطها بغرفة الاستجابة السريعة”.

وأكد بديري :”نساند فرق الهلال الأحمر، ووضعنا وسائل النقل تحت تصرفهم، ونوفر الوقود اللازم لتشغيل مقسمات الشركات التابعة في المدن المتضررة”.

وذكر مدير المركز :”أرسلنا رسائل قصيرة تحذيرية عبر شركتي المدار الجديد وليبيانا، ونعمل لحلّ جميع انقطاعات الاتصال تِباعا”.

ولفت إلى أنه تم توفير خدمات إنترنت مجانية داخل مستشفيات المدن والمناطق المنكوبة والمتضررة، بالتعاون مع شركات الإنترنت الخاصة.

وأفاد أن الوضع العام لشبكة الاتصالات مستقر باستثناء مدينتي البيضاء و المرج بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي.