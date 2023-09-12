ما حجم الكارثة جراء إعصار دانيال في ليبيا ؟ .. خبراء يجيبون

لا تزال تداعيات كارثة الإعصار دانيال، الذي أدى إلى آلاف القتلى والمفقودين في عدة مدن ليبية، مستمرة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، زيادة أعداد المفقودين .

واستطلعت الغد آراء خبراء وسياسيين حول تداعيات هذه الكارثة الإنسانية، ومدى قدرة المؤسسات الليبية في السيطرة عليها، وإنقاذ عائلات الضحايا، في ظل ضعف الإمكانيات، خاصة بعد انهيار سدين في مدينة درنة الليبية.

زيادة أعداد القتلى والمفقودين

توقع الدكتور فرج زيدان الكاتب والباحث السياسي عبر شاشة الغد، تزايد أعداد القتلى، خاصة أن هناك الآلاف من المفقودين، دون الوصول إليهم حتى الآن .

وأكد زيدان أن أعداد القتلى مرشح للزيادة لأسباب، أولها أن ليبيا لا تملك أي خبرات في التعامل مع هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن السبب الآخر، يعود إلى الانقسام والصراع الدائر في البلاد، حيث يساهم بشكل كبير في ضعف الإمكانيات التي تساهم في معالجة الأزمة.

صعوبة السيطرة على الإعصار

ويرى الدكتور أحمد عبد العال، عضو المجلس التنفيذي للمنطمة العالمية للأرصاد الجوية، إن إعصار دانيال، أثّر بشكل كبير على مدينة درنة، بسبب الكميات الهائلة من الفيضانات والسيول.

وأشار عبد العال، إلى إنه من الصعب السيطرة على الإعصار دانيال، خاصة في الدول الأفريقية، نتجية عدم القدرة على مواجهة التغير المناخي بسبب ض عف الإمكانيات.

وأكد عبدالعال، أن الدول الأروبية تملك القدرة المالية والإمكانيات ولديهم القدرة على استخادم الأقمار الصناعية في نقل السكان من هذه المناطق المنكوبة في يساهم في تقليل أعداد القتلى والمصابين.

خسائر كبرى في درنة

وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين علي، إن ما تشهده المدن الليبية، كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة بعد انهيار سدين هناك.

وقال محي الدين، إن انهيار السد في مدينة درنة، أدى إلى زيادة تدفق المياه وفقد الآلاف من الأشخاص.

واعتبر مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن مدينة درنة سوف تشهد «خسائر كبرى» خلال الساعات القليلة القادمة، بعد دمار البنى التحتية هناك.

القوات المسلحة تتدخل

وفي محاولة لإنقاذ العائلات، أرسل اللواء 155 التابع للقوات المسلحة تعزيزات من بنغازي للإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة بالفيضانات.

ودفعت القوات المسلحة أيضا بزوارق الإنقاذ وشاحنات التموين في مناطق شرق بنغازي والجبل الأخضر.

كما تم نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

مطالبات بالدعم الدولي

وطالب نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدي، أحمد أمدورد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، بضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ المدينة التي تعاني من انهيار، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 7 عمارات بعدها يصل عدد الطوابق إلى 14 طابقًا وهو ما ينذر بكارثة إنسانية في المدينة، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل عبر ميناء درنة البحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأوضح نائب عميد بلدية درنة تسجيل غرق عشرات المواطنين في مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، مؤكدًا أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تسعى لدخول المدينة للوقوف على عمليات الإنقاذ إلا أن انهيار الجسور والطرق يصعب هذه المهمة.