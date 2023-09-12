الاتحاد الإفريقي يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2023

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي المجتمع الدولي إلى دعم ليبيا التي تعاني من سيول ضربت مدنا في شرق البلاد.

وقال فكي عبر صفحته بموقع “إكس” “كامل التضامن مع أسر الضحايا والمفقودين تحت وطأة السيول الجارفة سائلا العلي القدير أن يتقبل المتوفين بواسع رحمته وأن يخفف من معاناة المصابين والمنكوبين ويشملهم بعفوه ولطفه”.

وأضاف “كما أشد على أيادي السلطات الليبية في مجابهة هذه الكارثة الطبيعية وأدعو المجتمع الدولي لدعمها”.