شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا تبدي استعدادها للمساهمه بتقديم المساعدات الإنسانية

ليبيا – أبدت شركات النفط العالمية العاملة في قطاع النفط الليبي (إيني، توتال، ريبسول ، OMV، وينترشيل، شلمبرجير)، الاثنين، استعدادها التام لتسخير كل إمكاناتها للمساهمة في توفير الاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية لمدن المنطقة الشرقية المتضررة من إعصار دانيال .

جاء ذلك خلال اجتماعهم برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بحسب المكتب الاعلامي التابع للمؤسسة، الذي أكدوا فيه استعدادهم التام للتعاون مع لجنة الطوارئ المشكلة من المؤسسة، ومساندة أهالي المناطق المتضررة وتسخير كافة الإمكانيات .

يذكر أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة أصدر، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل لجنة طوارئ تتولى حصر احتياجات المناطق المتضررة من الفيضانات، وتوفير الاحتياجات العاجلة للأهالي، إضافة للتواصل مع شركات القطاع في الخارج والشركاء الأجانب لتوفير الاحتياجات غير المتوفرة بالسوق المحلي.

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