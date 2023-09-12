وزير ليبي يكشف عن حصيلة صادمة للضحايا ويتحدث عن اختفاء 25% من مدينة درنة

نقلت وكالة رويترز، عن وزير الطيران المدني الليبي وعضو لجنة الطوارئ، هشام شكيوات، إنه جرى انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة التي اجتاحتها السيول، وإنه من غير الممكن إحصاء العدد الكلي للقتلى في الوقت الراهن لكن العدد كبير للغاية.

وأضاف شكيوات لرويترز: «عُدت من هناك (درنة).. الأمر كارثي للغاية.. الجثث ملقاة في كل مكان في البحر، في الأودية، تحت المباني».

وتابع «ليس لدي عدد إجمالي للقتلى لكن هو كبير كبير جدا… عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف.. لا أبالغ عندما أقول إن 25 بالمئة من المدينة اختفى. العديد من المباني انهارت».

فيما يتوقّع بأن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل تقارير عن آلاف المفقودين، وفق ما حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء.

وقال المسؤول في المنظمة، طارق رمضان، للصحفيين في جنيف «حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف.. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات بأن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن»، وفقا لفرانس برس.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إرسال طائرة مساعدات إلى المناطق المتضررة من السيول في بنغازي.

وأوضح الدبيبة، أن الطائرة محملة بـ 14 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية وأكياس حفظ الجثامين، إضافة إلى تواجد 87 من العناصر الطبية على متنها لدعم الخدمات الطبية بالمناطق المنكوبة.